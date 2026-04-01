इजरायली हमलों में लेबनान में 254 की मौत, 1,165 से ज्यादा घायल: बेरूत में मची चीख-पुकार

Israel Lebanon Strikes: अमेरिका-ईरान सीजफायर के ऐलान के बावजूद इजरायल ने लेबनान पर भीषण हमले तेज कर दिए। लेबनान सिविल डिफेंस और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को पूरे लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 254 लोग मारे गए और 1,165 से ज्यादा घायल हुए। बेरूत और दक्षिणी इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई, जहां बाजारों, दुकानों और आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया गया।