युद्ध विराम से कैसे ईरान-हिज्बुल्लाह में बढ़ सकता है तनाव? अमेरिका-इजराइल ने खेल दिया बड़ा दांव

इजराइल ने ईरान के साथ युद्धविराम कर लिया है। लेकिन सीजफायर को लेकर दोनों देशों के बीच जो दवाल हुई है, उससे ईरान और हिज्बुल्लाह के रिश्तों पर बड़ा असर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि युद्धविराम को लेकर ईरान और हिज्बुल्लाह के बीच काफी तनाव बढ़ सकता है।