US Lawmakers: अमेरिका और ईरान के बीच चल चल रही जंग और सीजफायर के ऐलान के तुरंत बाद अमेरिकी राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। अमेरिका में रिप​ब्लिकन और डेमोक्रेटिक​ पार्टी के 85 से ज्यादा सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। इन सभी ने एकजुट होकर ट्रंप से राष्ट्रपति पद छोड़ने की कड़ी मांग की है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि इन सांसदों का स्पष्ट मानना है कि ईरान के साथ हुए इस गंभीर संकट को संभालने में मौजूदा प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा है। सीनेट और अमेरिकी संसद के इन सांसदों ने चेतावनी दी है कि देश की आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति को ध्यान में रखते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप का पद पर बने रहना अमेरिका के हित में नहीं है।