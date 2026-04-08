सीजफायर के लिए अमेरिका और ईरान ने क्यों किया पाकिस्तान पर भरोसा, सामने आई बड़ी वजह

US Iran Ceasefire: मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव ने वैश्विक राजनीति को अस्थिर बना दिया था। अमेरिका और ईरान के बीच एक महीने से ज्यादा समय तक चले युद्ध के बाद अब जाकर दो हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बनी है। दोनों देशों को भारी टकराव के बाद इस युद्धविराम के लिए सहमत करने में पाकिस्तना की भूमिका अहम मानी जा रही है। सीजफायर की घोषणा के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर को दोनों पक्षों ने धन्यवाद दिया, जिससे साफ है कि इस्लामाबाद ने पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण मध्यस्थता की है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका ने ईरान को ही क्यों मध्यस्थता के लिए चुना।