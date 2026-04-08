8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Missile Alert: सीजफायर के कुछ ही घंटों बाद खाड़ी देशों में गूंजे सायरन, बहरीन से इजरायल तक दहशत

Alert: अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम लागू होने के कुछ ही घंटों बाद बहरीन, यूएई, इजराइल, सऊदी अरब और कुवैत में मिसाइल अलर्ट जारी हो गया। इस घटना ने मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों को गहरा झटका दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Apr 08, 2026

US-Iran Ceasefire Missle alert

इजरायल.अमेरिका-ईरान युद्धविराम के बावजूद मिसाइल अलर्ट। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट)

Ceasefire : अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा से दुनिया ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि मध्य पूर्व में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है। बुधवार सुबह शांति की उम्मीदों को उस वक्त तगड़ा झटका लगा, जब बहरीन ने अचानक मिसाइल अलर्ट जारी कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद संयुक्त अरब अमीरात , इजरायल, सऊदी अरब और कुवैत में भी खतरे के सायरन बजने लगे। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है कि क्या यह सीजफायर महज़ एक दिखावा था ?

कई देशों के मीडिया का अलग रुख

इस अचानक हुए घटनाक्रम पर अलग-अलग देशों की मीडिया का रुख भी बंटा हुआ है:

अमेरिकी मीडिया: अमेरिकी प्रेस इसे युद्धविराम का सीधा उल्लंघन मान रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में आशंका जताई जा रही है कि ईरान या उसके समर्थित गुटों ने अमेरिका को धोखा दिया है।

ईरानी मीडिया: ईरान का मीडिया इसे अमेरिका और इजराइल की 'तकनीकी खराबी' या साइबर हमले का नतीजा बता रहा है। उन्होंने किसी भी मिसाइल लॉन्च से साफ इनकार किया है।

संयुक्त अरब अमीरात मीडिया: यूएई की मीडिया ने संयम बरतते हुए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है, साथ ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती पर जोर दिया है।

इज़रायली मीडिया: इजरायल में इसे लेकर भारी गुस्सा है। इजरायली मीडिया इसे ईरान की चाल बता रहा है और सेना से तुरंत और कड़ी जवाबी कार्रवाई की मांग कर रहा है।

कुवैती मीडिया: कुवैत का प्रेस इस घटना को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तुरंत दखल देने की अपील कर रहा है।

पांचों देशों में आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया

मिसाइल सायरन बजते ही इन पांचों देशों में आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। लोग घबराहट में बम शेल्टरों और सुरक्षित बंकरों की तरफ भागने लगे। इजरायल और खाड़ी देशों की सेनाओं ने अपनी वायु रक्षा प्रणालियों (जैसे आयरन डोम और पैट्रियट) को सर्वोच्च अलर्ट पर रख दिया है।

खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में कोई मिसाइल दागी गई थी, या यह रडार सिस्टम में कोई 'फॉल्स अलार्म' था? रक्षा विशेषज्ञ और खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि सायरन बजने का असली कारण क्या था। अगर वाकई मिसाइलें दागी गई हैं, तो इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता खटाई में पड़ सकती है।

सीजफायर नाकाम करने के लिए कहीं रडार सिस्टम को हैक तो नहीं किया

इस घटना का एक साइबर युद्ध भी हो सकता है। कुछ रक्षा जानकारों का मानना है कि सीजफायर को नाकाम करने के लिए किसी तीसरे देश या अज्ञात हैकर्स ने खाड़ी देशों के रडार सिस्टम को हैक कर लिया हो। वहीं, दूसरी आशंका यह है कि ईरान के नियंत्रण से बाहर जाकर किसी चरमपंथी गुट ने जानबूझ कर यह हरकत की हो ताकि युद्ध न रुके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

08 Apr 2026 11:01 am

Published on:

08 Apr 2026 10:57 am

Hindi News / World / Missile Alert: सीजफायर के कुछ ही घंटों बाद खाड़ी देशों में गूंजे सायरन, बहरीन से इजरायल तक दहशत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Iran Ceasefire: ‘अमेरिका ने युद्ध रोकने की भीख मांगी’, ईरान का बड़ा दावा, जीत का किया ऐलान

Donald Trump and Mojtaba Khamenei
विदेश

Iran-US Ceasefire: सीजफायर की घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया सामने, कहा- विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन

US Iran ceasefire
विदेश

US Iran Ceasefire: मोजतबा खामेनेई ने सेना को जंग रोकने का दिया आदेश, पर कहा यह युद्ध का अंत नहीं

Mojtaba Khamenei
विदेश

लेबनान में सीजफायर पर फंसा पेच, पाकिस्तान और इजरायल के दावों में भारी टकराव

US-Iran Ceasefire and Lebanon
विदेश

ट्रंप का बड़ा दावा, सीज़फायर समझौते के लिए चीन ने किया ईरान को राज़ी

Donald Trump and Mojtaba Khamenei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.