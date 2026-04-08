सीज़फायर के बाद भारत ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइज़री, जल्द से जल्द देश छोड़ने की दी सलाह

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच 2 हफ्ते का सीज़फायर लागू हो गया है, जिसका ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने किया है। सीज़फायर के तहत अब दोनों पक्षों की तरफ से हमले रोक दिए जाएंगे। साथ ही स्थायी शांति के लिए दोनों पक्षों में आगे की बातचीत भी होगी। दोनों पक्षों के बीच पाकिस्तान (Pakistan) के इस्लामाबाद (Islamabad) में 10 अप्रैल से शांति वार्ता शुरू होगी। इसी बीच अब भारत (India) ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइज़री जारी की है।