ईरान में सीज़फायर के बाद ट्रंप का बड़ा बयान, कहा – ‘नुकसान की भरपाई के लिए वो शुरू कर सकते हैं पुनर्निर्माण’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच 2 हफ्ते के सीज़फायर का ऐलान हो गया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इसका ऐलान किया। सीज़फायर के तहत अब दोनों पक्षों की तरफ से हमले रोक दिए जाएंगे। साथ ही ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को भी खोला जाएगा। ट्रंप (Donald Trump) ने पाकिस्तान (Pakistan) के पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) और आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) को इस सीज़फायर के लिए क्रेडिट देने के साथ ही चीन (China) की भी इसमें भूमिका होने की संभावना जताई। इसी बीच अब ट्रंप ने एक बड़ी बात कह दी है।