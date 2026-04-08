सीज़फायर के बाद ईरान की ललकार – ‘हमारी सेना तैयार, दुश्मन ने गलती की तो देंगे करारा जवाब’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच सीज़फायर हो गया है। दोनों पक्षों के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज़फायर पर सहमति बनी है, जिसके परिणामस्वरूप अब दोनों पक्षों की तरफ से हमले रोक दिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बताया कि पाकिस्तान (Pakistan) के पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) और आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) को से बातचीत के दौरान उन्होंने ट्रंप से सीज़फायर की मांग की और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया। सीज़फायर के तहत ईरान अब होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए भी राज़ी हो गया है। हमले रुकने के बाद ईरान की जनता काफी खुश है। हालांकि ईरान की तरफ से एक चेतावनी भी जारी कर दी गई है।