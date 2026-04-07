ब्रिटेन ने दिया अमेरिका को झटका, ईरान पर हमलों के लिए अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल पर लगाया बैन

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel) का आज 39वां दिन है और अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की जारी की हुई डेडलाइन जल्द ही खत्म होने वाली है। ट्रंप ने ईरान को मंगलवार रात 8 बजे (भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे) तक की डेडलाइन दी है और धमकी दी है कि अगर डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को खोलने और युद्ध खत्म करने के लिए सीज़फायर समझौता मानने पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, तो ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने इस सीज़फायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरान इस युद्ध का स्थायी अंत चाहता है। अमेरिका के युद्ध मंत्री (रक्षा मंत्री) पीट हेग्सेथ (Pete Hegseth) ने भी ईरान को बड़ी धमकी दी है। हेग्सेथ ने कहा है कि आज ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा। हालांकि इसी बीच अब ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है।