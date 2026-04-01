US-Israel-Iran War: ईरानी सेना की अमेरिका को बड़ी धमकी, कहा-हद पार की तो जवाब क्षेत्र की सीमा से बाहर होगा

IRGC reply to Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आज रात 'एक सभ्यता नष्ट हो जाएगीट के धमकी भरे बयान के बाद ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। IRGC ने सरकारी मीडिया पर साझा बयान में कहा कि उसने अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ अब तक काफी संयम दिखाया है और अपने बदले के लिए लक्ष्य चुनने में सावधानी बरती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब से इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाएगा।