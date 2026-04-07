Iran War: प्रदर्शनकारियों को ‘हथियार भेजने’ के डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर बिफरा ईरान, UNSC में लगाई यह गुहार

संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद को लिखे पत्र में ट्रंप की टिप्पणियों को हिंसा भड़काने और ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की स्पष्ट स्वीकारोक्ति बताया गया। इरावानी ने लिखा, 'ऐसा व्यवहार मध्य-पूर्व और उससे परे आतंकवादी समूहों को बनाने, वित्तपोषित करने और हथियार मुहैया कराने की संयुक्त राज्य अमेरिका की दीर्घकालिक नीति के अनुरूप है। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है।'