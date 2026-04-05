US-Israel-Iran War: अमेरिका ने ईरान की सरजमीं से अपने दूसरे पायलट को सुरक्षित निकाला, ढूंढ रहे थे IRGC के जवान

US-Israel-Iran: ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद मध्य-पूर्व के हालात बेहद भयावह है। इसके चलते दुनिया भर के कई देशों को ऊर्जा संकट से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में मसले के हल के लिए कई देशों द्वारा वार्ता की मेज पर लौटने की वकालत की गई है। बावजूद अमेरिका और इजरायल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं ईरान भी किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। मौजूदा जंग में एक-दूसरे को मात देने के तमाम दावों के बीच ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने ईरान की सरजमीं पर गिरे अपने फाइटर जेट F-15E के दूसरे पायलट को ढूंढ निकाला है। अमेरिकी स्पेशन फोर्सेज के जवानों ने खतरनाक हालत में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है।