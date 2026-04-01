Pre-monsoon पकड़ेगा रफ्तार: IMD ने 8 से 12 अप्रैल तक का जारी किया अलर्ट, कई राज्यों में होगी भारी बारिश

देश में प्री-मानसून (Pre-monsoon) अपना असर दिखा रहा है। इस सप्ताह लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जहां उत्तर-पश्चिम भारत प्रभावित रहेगा, वहीं मध्य, पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में भी गरज-चमक के साथ वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। ऐसे में भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले पांच दिनों यानी 8 से 12 अप्रैल के बीच कई राज्यों में भारी बारिश (Heavy Rain Alert) का अलर्ट जारी किया है।