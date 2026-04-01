Pre-monsoon पकड़ेगा रफ्तार: IMD ने 8 से 12 अप्रैल तक का जारी किया अलर्ट, कई राज्यों में होगी भारी बारिश

Heavy rain alert by IMD
देश में प्री-मानसून (Pre-monsoon) अपना असर दिखा रहा है। इस सप्ताह लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जहां उत्तर-पश्चिम भारत प्रभावित रहेगा, वहीं मध्य, पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में भी गरज-चमक के साथ वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। ऐसे में भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले पांच दिनों यानी 8 से 12 अप्रैल के बीच कई राज्यों में भारी बारिश (Heavy Rain Alert) का अलर्ट जारी किया है।
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 8 अप्रैल को छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 अप्रैल तक हल्की से मध्यम वर्षा और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है।
8 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 8 अप्रैल को कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार हैं।
उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार और ओडिशा में गरज-चमक के साथ 50–60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। बिहार और झारखंड में छिटपुट ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान है। मध्य भारत में अगले 3-4 दिनों के दौरान छिटपुट से मध्यम वर्षा के साथ गरज, बिजली और 30–50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।
अरुणाचल प्रदेश में 9 और 12 अप्रैल को, जबकि असम और मेघालय में 8 और 12 अप्रैल को अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में 9 अप्रैल को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है।
तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और तेलंगाना में 9 अप्रैल तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक में 9 और 10 अप्रैल को हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है, जबकि तटीय कर्नाटक में इन दिनों बिजली गिरने की संभावना है।
प्री-मानसून गतिविधियों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में अगले 5 दिनों तक दिन का तापमान सामान्य से कम या उसके आसपास रहने की संभावना है। इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।
भारतीय मौसम विभाग ने 11 अप्रैल तक मछुआरों को पश्चिम बंगाल के तट और उत्तरी ओडिशा से सटे तटीय क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। इसके अलावा उत्तरी गुजरात और पाकिस्तान के तटों, उत्तरी अरब सागर से सटे क्षेत्रों तथा ओमान की खाड़ी में भी न जाने की चेतावनी दी गई है। 8 अप्रैल को खंभात की खाड़ी के क्षेत्रों में भी मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
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