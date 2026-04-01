अमरावती की महाजीत राष्ट्रपति की एक मुहर और खत्म हुआ राजधानी का इंतजार

Amaravati Capital News : आंध्र प्रदेश के लोगों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि अमरावती को आधिकारिक तौर पर राज्य की स्थायी राजधानी बना दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026 को मंजूरी मिलने के बाद अब यह फैसला पूरी तरह कानूनी रूप से ले लिया गया है। इससे राज्य की राजनीति और प्रशासन को नई दिशा मिलेगी। वहीं आंध्र प्रदेश के शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करते हुए इस दिन को राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए ऐतिहासिक बताया।