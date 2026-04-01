पवन खेड़ा पर असम पुलिस का शिकंजा, दिल्ली में छापेमारी के बाद सियासत गरम

जयराम रमेश ने इसे विच हंट करार देते हुए कहा कि जब विपक्ष जनता के हित में सवाल पूछता है, तो सरकार घबरा जाती है। उन्होंने कहा कि एक नेता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की पूरी फौज लगा देना दिखाता है कि असम के सीएम कितने डरे हुए और बौखलाए हुए हैं। पवन खेड़ा पुलिस की पहुंच से दूर हैं, लेकिन असम पुलिस का कहना है कि उन्हें जल्द ही ट्रेस कर लिया जाएगा। जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच से इस मामले में नए मोड़ ले सकता है।