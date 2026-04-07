पुलिस थानों में नफरी का अभाव, राजस्थान में 10810 कांस्टेबल के पद रिक्त, अपराध बेलगाम

सीकर. राजस्थान के हर पुलिस थाना में नफरी का अभाव चल रहा है। जनसंख्या अनुपात के अनुसार एक हजार से अधिक लोगों पर सिर्फ एक कांस्टेबल है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार प्रभावी सुरक्षा के लिए हर 450 से 500 नागरिकों पर 1 पुलिसकर्मी होना चाहिए। प्रदेशभर में कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल से लेकर सीआई तक के प्रमोशन हुए हैं लेकिन सभी थानों में नफरी नहीं बढ़ाई जा रही है। थानों व चौकियों में नफरी की वर्तमान में जो संख्या है, उसकी संख्या दोगुना के करीब होनी चाहिए। राज्य के 1052 थानों और 1321 चौकियों में कांस्टेबल के 10810 और हैड कांस्टेबल के 4628 पद खाली पड़े हैं। यही नहीं 229 पुलिस निरीक्षक और 209 आरपीएस के पद तक खाली पड़े हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से इन खाली पदों पर भर्तियां नहीं की जा रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है।