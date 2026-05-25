Rajasthan Crime: साथ में पढ़ने वाले लड़के ने युवती को ब्लैकमेल कर कई बार किया रेप, अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाए

पुलिस को दी रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि वह रात को घर पर अकेली थी। तभी एक परिचित युवक घर पर आया और खाने के लिए सामान मंगवाया। युवक ने बातचीत में उलझाकर खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाते ही वह बेहोश हो गई। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और अश्लील फोटो व वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। बाद में आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा। आरोपी ने महिला के साथ कई बार बलात्कार किया और जेवरात व नकदी हड़प ली।