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बंगाल में कांग्रेस का ‘मास्टरकार्ड’! महिलाओं को हर महीने 2000 और किसानों को 15,000; घोषणापत्र में किए बड़े वादे

West Bengal Election 2026: इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए एक व्यापक, कल्याण-केंद्रित घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस का कहना है कि हमारा घोषणा पत्र जनता के लिए राहत और बंगाल के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

Apr 07, 2026

Congress West Bengal Manifesto

बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी

Congress West Bengal Manifesto: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणपत्र जारी कर दिया है। इसके जरिए पार्टी खुद को एक तीसरे विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती है। इस मुकाबले में मुख्य रूप से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) का ही दबदबा है। घोषणपत्र को जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य मतदाताओं को शासन का एक ऐसा अलग मॉडल देना है, जो कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता पर केंद्रित हो।

महिलाओं के लिए हर महीने 2000

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में पोस्ट-ग्रेजुएशन स्तर तक मुफ्त शिक्षा, 2,000 रुपये की मासिक सहायता और पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सरकारी परिवहन में मुफ्त यात्रा का वादा किया गया है।

किसानों को सालाना 15000, 200 यूनिट तक फ्री बिजली

ग्रामीण संकट को दूर करने के प्रयास में, पार्टी ने छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए सालाना 15,000 रुपये और किसानों के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, पार्टी ने राज्य के हर परिवार के लिए 10 लाख रुपये का यूनिवर्सल हेल्थ कवर देने का भी वादा किया है।

कांग्रेस की यह पहल ऐसे समय में सामने आई है, जब वह एक ऐसे राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है, जहां हाल के वर्षों में उसे हाशिए पर धकेल दिया गया है और जहाँ चुनावी मुकाबला तेज़ी से दो-ध्रुवीय होता जा रहा है।

कांटे की टक्कर वाला, ध्रुवीकृत मुकाबला

आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होने हैं, जिनके नतीजे 4 मई को आएंगे। इन चुनावों में सभी 294 सीटों पर मतदान होगा और बहुमत का आंकड़ा 148 है।

2021 मेंटीएमसी ने जीती थी 213 सीटें

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी TMC ने 2021 के चुनाव में 213 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की थी और अब वह लगातार चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। वहीं, BJP ने अपने वोट शेयर और सीटों की संख्या में ज़बरदस्त बढ़ोतरी के बाद मुख्य चुनौती के तौर पर अपनी जगह बनाई है।

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Published on:

07 Apr 2026 09:41 pm

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