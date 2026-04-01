बंगाल में कांग्रेस का ‘मास्टरकार्ड’! महिलाओं को हर महीने 2000 और किसानों को 15,000; घोषणापत्र में किए बड़े वादे

Congress West Bengal Manifesto: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणपत्र जारी कर दिया है। इसके जरिए पार्टी खुद को एक तीसरे विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती है। इस मुकाबले में मुख्य रूप से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) का ही दबदबा है। घोषणपत्र को जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य मतदाताओं को शासन का एक ऐसा अलग मॉडल देना है, जो कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता पर केंद्रित हो।