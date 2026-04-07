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आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म होगी: ट्रंप ने ईरान को दी सबसे बड़ी धमकी

Middle East War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और धमकी जारी की है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की उनकी समय सीमा नजदीक आ रही है।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Apr 07, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo-IANS)

Donald Trump vs Iran: अमेरिका-इजरायल और ईरान में जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने ईरान को एक और धमकी जारी की है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की उनकी समय सीमा नजदीक आ रही है। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा, 'आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा।'

'आज रात पता चल जाएगा'

ट्रंप ने लिखा, 'मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। हालांकि, अब जबकि हमारे यहां पूर्णतः सत्ता परिवर्तन हो चुका है, जहां अलग, अधिक बुद्धिमान और कम कट्टरपंथी सोच वाले लोग हावी हैं, शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत हो सकता है।' उन्होंने आगे लिखा, 'कौन जाने? आज रात पता चल जाएगा, विश्व के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक। 47 वर्षों की जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का अंततः अंत होगा। ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे!'

जेडी वैंसी ने भी दी ईरान को धमकी

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान में अपने सैन्य उद्देश्यों को काफी हद तक हासिल कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका का मानना ​​है कि आज रात ट्रंप द्वारा निर्धारित समय सीमा तक ईरान से युद्धविराम प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना अभी भी संभव है।

ईरान का पलटवार, ट्रंप पहले ज्यादा क्रोधित और हताश

तेहरान विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर हसन अहमदीन ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान में पूरी सभ्यता को मिटाने की नवीनतम धमकी से पता चलता है कि वह अधिक क्रोधित और हताश हो रहे हैं। अहमदियन ने कहा कि उनका लहजा दिन-ब-दिन और सख्त होता जा रहा है, जिससे मुझे लगता है कि वे मुश्किल में हैं। वे चाहते हैं कि उनकी धमकियों का ईरानियों पर और भी गंभीर असर हो और वे अपना इरादा बदल लें।

'अपनी धमकी को पूरा नहीं कर सकते ट्रंप'

प्रोफेसर हसन अहमदीन ने आगे कहा कि हालांकि ट्रंप अपनी धमकी को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वह ईरान पर और अधिक प्रहार कर सकते हैं, जिसका तेहरान ने उचित जवाब देने का वादा किया है। अहमदियन ने कहा कि यह एक ऐसा दलदल है जो इस युद्ध की शुरुआत के साथ ही शुरू हुआ और बिना अपने किसी भी उद्देश्य को हासिल किए जारी है।

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संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Updated on:

07 Apr 2026 06:40 pm

Published on:

07 Apr 2026 06:21 pm

Hindi News / World / आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म होगी: ट्रंप ने ईरान को दी सबसे बड़ी धमकी

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