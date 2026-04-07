आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म होगी: ट्रंप ने ईरान को दी सबसे बड़ी धमकी

ट्रंप ने लिखा, 'मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। हालांकि, अब जबकि हमारे यहां पूर्णतः सत्ता परिवर्तन हो चुका है, जहां अलग, अधिक बुद्धिमान और कम कट्टरपंथी सोच वाले लोग हावी हैं, शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत हो सकता है।' उन्होंने आगे लिखा, 'कौन जाने? आज रात पता चल जाएगा, विश्व के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक। 47 वर्षों की जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का अंततः अंत होगा। ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे!'