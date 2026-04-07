7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान का अमेरिका-इज़राइल को दहलाने का ‘प्लान बी’, मोजतबा की गैर-मौजूदगी में IRGC कैसे संभाल रही कमान!

IRGC: मोजतबा खामेनेई के गायब होने के बाद ईरान की कमान अब सीधे IRGC के हाथों में आ गई है। अमेरिका और इजराइल को दहलाने के लिए ईरान ने अपना खौफनाक 'प्लान बी' एक्टिव कर दिया है, जिससे मध्य पूर्व में युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Apr 07, 2026

Iran War IRGC

ईरान की इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स । ( फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट)

Mojtaba Khamenei : ईरान और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष अब एकतरफा हमलों से आगे बढ़ कर 'टोटल वॉर'की दहलीज़ पर पहुंच गया है। 'कोम' शहर में हुए 6 भीषण धमाकों और नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के गंभीर रूप से घायल या बेहोश होने की खुफिया जानकारी के बाद मीडिया को इस युद्ध से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। मोजतबा खामेनेई की गैर मौजूदगी और सत्ता के शून्य देखते हुए, ईरान की कुलीन सेना 'इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स' ने पूरी तरह से देश का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। मीडिया के अनुसार, आईआरजीसी ने अपने भूमिगत मिसाइल बेस और ड्रोन कमांड सेंटर्स को 'डूम्सडे प्रोटोकॉल' पर डाल दिया है, जिसका मतलब है कि बिना शीर्ष नेतृत्व के आदेश के भी वे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं।

इज़राइल का अगला टारगेट: परमाणु संयंत्र

अमेरिका और इजराइल अब सिर्फ कमांडर्स को निशाना नहीं बना रहे हैं। ट्रंप के 'डेथ प्लान' का दूसरा चरण ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करना है। नतांज और फोर्डो परमाणु संयंत्रों के ऊपर इजरायली फाइटर जेट्स (F-35) की हलचल अचानक तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगला बड़ा स्ट्राइक इन्हीं केंद्रों पर हो सकता है।

प्रॉक्सी गुटों को 'फ्री हैंड'

ईरान से सीधे निर्देश न मिल पाने के कारण हिजबुल्लाह, हूती और इराक-सीरिया में बैठे ईरानी समर्थित मिलिशिया गुटों को 'फ्री हैंड' दे दिया गया है। खुफिया रिपोर्ट का दावा है कि ये गुट अब इजराइल के प्रमुख शहरों और लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों पर 'स्वार्म ड्रोन' और बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़े हमलों की तैयारी कर रहे हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य में 'समुद्री बारूदी सुरंगें'

अमेरिका की 'होर्मुज जलडमरूमध्य' खोलने की चेतावनी के जवाब में, ईरान की नौसेना ने इस अहम समुद्री रास्ते में एंटी-शिप माइन्स (समुद्री बारूदी सुरंगें) बिछाना शुरू कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर में तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह बाधित हो सकती है और कच्चा तेल 150 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकता है।

युद्ध का टर्निंग पॉइंट: अब आगे क्या होगा ?

यह जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं रह गई है। ईरान के नेतृत्व में आई अचानक कमजोरी ने एक तरफ जहां अमेरिका-इजराइल को और आक्रामक कर दिया है, वहीं IRGC के हताशा में उठाए गए कदम इस युद्ध को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल या एक बड़े क्षेत्रीय महायुद्ध की तरफ धकेल सकते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

07 Apr 2026 03:47 pm

Hindi News / World / ईरान का अमेरिका-इज़राइल को दहलाने का ‘प्लान बी’, मोजतबा की गैर-मौजूदगी में IRGC कैसे संभाल रही कमान!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बड़ी खबर: डेडलाइन खत्म होने से पहले ही खर्ग आइलैंड पर अमेरिका ने किया अटैक

Attack on Kharg Island
विदेश

यूएई को 3.5 अरब डॉलर चुकाएगा पाकिस्तान, सीनेटर के दावों के बीच गहरा सकता है आर्थिक संकट

Shehbaz Sharif
विदेश

तुर्की के इस्तांबुल में इजरायली दूतावास के पास अंधाधुंध फायरिंग; हमलावरों समेत 3 की मौत

Istanbul Shooting
विदेश

सऊदी-बहरीन ब्रिज बंद… ईरान में ‘कयामत’ की आहट? ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद पूरी, क्या आज रात शुरू होगा महाविनाश?

Iran US War Update
विदेश

ईरान के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने कैसे कर दिया तबाह? खौफनाक वीडियो सामने आया

Ukraine destroys S-400 air defense systems
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.