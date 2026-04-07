ईरान का अमेरिका-इज़राइल को दहलाने का ‘प्लान बी’, मोजतबा की गैर-मौजूदगी में IRGC कैसे संभाल रही कमान!

Mojtaba Khamenei : ईरान और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष अब एकतरफा हमलों से आगे बढ़ कर 'टोटल वॉर'की दहलीज़ पर पहुंच गया है। 'कोम' शहर में हुए 6 भीषण धमाकों और नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के गंभीर रूप से घायल या बेहोश होने की खुफिया जानकारी के बाद मीडिया को इस युद्ध से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। मोजतबा खामेनेई की गैर मौजूदगी और सत्ता के शून्य देखते हुए, ईरान की कुलीन सेना 'इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स' ने पूरी तरह से देश का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। मीडिया के अनुसार, आईआरजीसी ने अपने भूमिगत मिसाइल बेस और ड्रोन कमांड सेंटर्स को 'डूम्सडे प्रोटोकॉल' पर डाल दिया है, जिसका मतलब है कि बिना शीर्ष नेतृत्व के आदेश के भी वे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं।