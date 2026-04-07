ईरान के ‘कोम’ शहर में अमेरिका-इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, 6 बड़े धमाकों से दहला देश, यहीं हैं मोजतबा खामेनेई

अमेरिकी और इजराइली खुफिया एजेंसियों से प्राप्त हालिया राजनयिक मेमो के अनुसार, 56 वर्षीय मोजतबा खामेनेई 'कोम' शहर में हैं और वह फिलहाल बेहोश अवस्था में हैं। उनकी हालत इतनी गंभीर बताई जा रही है कि वह शासन से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में असमर्थ हैं। उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी-इजराइली हमले में उनके पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद 8 मार्च को मोजतबा को नया सुप्रीम लीडर चुना गया था। हालांकि, युद्ध की शुरुआत से ही वह सार्वजनिक रूप से गायब हैं। उनके इस तरह पर्दे के पीछे रहने और अब 'कोमा' या बेहोशी में होने की खबरों ने ईरान के भीतर यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि असल में इस भीषण युद्ध के दौरान देश की सत्ता कौन चला रहा है।