जंग के बीच अमेरिका-इजराइल को बड़ा झटका, रूस-चीन ने होर्मुज को लेकर उठाया बड़ा कदम

संयुक्त राष्ट्र में रूस और चीन ने इस पूरे संकट के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि सबसे जरूरी कदम युद्ध को तुरंत खत्म करना है। इस प्रस्ताव का गिरना यह दिखाता है कि वैश्विक शक्तियों के बीच इस मुद्दे पर गहरी असहमति बनी हुई है। होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ता तनाव न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर भी बड़ा असर डाल सकता है।