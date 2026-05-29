हॉर्मुज स्ट्रेट से मिलेगा फ्री ट्रांजिट! अमेरिका-ईरान में गुप्त समझौता, 300 अरब डॉलर के निवेश का प्रस्ताव

Middle East Conflicts: पश्चिम एशिया में बीते करीब चार महीनों से जारी संघर्ष और तनाव अब समाप्त होने जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बीते कुछ दिनों से उच्च स्तरीय बातचीत का दौर चल रहा है। हालांकि दोनों के बीच सीजफायर लागू है, लेकिन हालात तनाव पूर्ण बने हुए है। अब अटकले लगाई जा रही है कि संघर्ष जल्द ही खत्म हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित सीजफायर को लेकर वार्ता चल रही है। इस गुप्त समझौते में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और करीब 300 अरब डॉलर के निवेश पैकेज का प्रस्तावित शामिल है।