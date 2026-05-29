‘भारतीय और पाकिस्तानी हमारी नौकरी खा रहे, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं’ ब्रिटेन के सांसद ने दिया विवादित बयान

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माइग्रेशन ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के कुल कर्मचारियों में लगभग 19 प्रतिशत लोग विदेश में जन्मे प्रवासी हैं। ये लोग हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और प्रशासनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि नौकरी बाजार सीमित संख्या वाली व्यवस्था नहीं है और प्रवासी अर्थव्यवस्था में मांग तथा रोजगार दोनों पैदा करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकतर शोधों में यह पाया गया है कि प्रवासन का स्थानीय लोगों की नौकरियों और वेतन पर बहुत सीमित असर पडता है। इसके बावजूद रूपर्ट लोव के बयान ने ब्रिटेन में प्रवासन और पहचान की राजनीति को फिर केंद्र में ला दिया है।