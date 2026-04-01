Iran US War: खार्ग द्वीप पर हमले के बाद ट्रंप का एक और अल्टीमेटम, बोले- ‘आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है’

Iran US War Update: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। खार्ग आइलैंड पर हमले की खबरों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और गहराता दिख रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि हालात बेहद गंभीर हैं और आने वाले कुछ घंटे पूरे क्षेत्र की दिशा तय कर सकते हैं।