डेडलाइन खत्म होने से पहले ही खार्ग आइलैंड पर अमेरिका ने किया अटैक

Iran US War: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर बड़ा हमला कर दिया, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में सैन्य ठिकानों और मिसाइल डिपो को निशाना बनाया गया, जबकि यह द्वीप ईरान के करीब 90% तेल निर्यात का केंद्र है। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी के बीच हुई इस कार्रवाई से खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने व पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल की आशंका बढ़ गई है।