मोजतबा खामेनेई पर आया बड़ा अपडेट, राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को भी मिलने की नहीं है अनुमति

Iran US Israel Tensions: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से बीमार है और उनका कोम में इलाज चल रहा है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि वे शासन चलाने की स्थिति में भी नहीं है।