7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मोजतबा खामेनेई पर आया बड़ा अपडेट, राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को भी मिलने की नहीं है अनुमति

Mojtaba Khamenei News: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को भी सुप्रीम लीडर से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Apr 07, 2026

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Photo-X @MojtabaKhamen)

Iran US Israel Tensions: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से बीमार है और उनका कोम में इलाज चल रहा है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि वे शासन चलाने की स्थिति में भी नहीं है।

राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को भी सुप्रीम लीडर से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। उनके सहयोगियों और नियुक्तियों को IRGC द्वारा पलटे जाने की बात भी सामने आई है।

इंटेलिजेंस मेमो में बड़ा खुलासा

रिपोर्ट के मुताबिक, एक डिप्लोमैटिक मेमो में दावा किया गया है कि मोजतबा खामेनेई बेहोश हैं और गंभीर हालत में कोम में उनका इलाज चल रहा है। मेमो में यह भी कहा गया है कि वह शासन से जुड़े किसी भी फैसले में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।

कोम बना चर्चा का केंद्र

कोम, जो तेहरान से करीब 140 किमी दक्षिण में स्थित है, शिया इस्लाम का प्रमुख धार्मिक केंद्र माना जाता है। रिपोर्ट में पहली बार खामेनेई की लोकेशन पब्लिक होने का दावा किया गया है।

हमले में घायल होने की खबर

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि एक हवाई हमले में मोजतबा खामेनेई के पैरों में चोट आई थी। इसी हमले में उनके पिता अली खामेनेई, उनकी पत्नी ज़हरा हद्दाद-अदिल और उनके एक बेटे की मौत हुई थी।

बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद मोजतबा खामेनेई अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। हालांकि उनके नाम से जारी बयान तो सामने आए हैं, लेकिन उनकी कोई सत्यापित ऑडियो या वीडियो सामने नहीं आई है, जिससे उनकी हालत को लेकर संदेह और गहरा गया है।

ट्रंप ने क्या कहा

ईरान के लोगों की आज़ादी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें आजादी चाहिए। वे ऐसी दुनिया में रहे हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। यह एक हिंसक, भयानक दुनिया है जहां अगर आप विरोध करते हैं, तो आपको गोली मार दी जाती है।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान की सीक्रेट प्लानिंग! ईरान-अमेरिका जंग खत्म करने का फॉर्मूला तैयार, क्या खुलने वाला है होर्मुज जलडमरूमध्य?
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Apr 2026 11:02 am

Hindi News / World / मोजतबा खामेनेई पर आया बड़ा अपडेट, राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को भी मिलने की नहीं है अनुमति

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ब्रिटेन ने दिया अमेरिका को झटका, ईरान पर हमलों के लिए अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल पर लगाया बैन

Keir Starmer
विदेश

Donald Trump: ‘वेनेजुएला जाकर लड़ूंगा राष्ट्रपति का चुनाव’, ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक-मजाक में कर दिया ऐलान

Donald Trump Venezuela election, Trump Venezuela president bid, Trump joking press conference Venezuela,
विदेश

ट्रंप की धमकी पर मोजतबा खामेनेई का पलटवार – ‘ईरान के खिलाफ अमेरिका-इज़रायल की साजिशें नहीं होंगी कामयाब’

Mojtaba Khamenei
विदेश

‘एक रात में ईरान को कर देंगे तबाह’, ट्रंप की धमकी पर ईरानी सेना का पलटवार – ‘नहीं पड़ेगा कोई असर’

Ebrahim Zolfaghari
विदेश

देश चलाने में असमर्थ है मोजतबा खामेनेई, खुफिया रिपोर्ट्स का दावा

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.