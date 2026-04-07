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डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन के बाद इजरायल ने ईरान को दी धमकी, कहा- जान बचानी है तो अगले 12 घंटे ट्रेन में मत बैठना

Israel Iran Conflict Latest Update: IDF ने चेतावनी में कहा कि ट्रेनों में आपकी मौजूदगी और रेलवे लाइनों के पास रहना आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। हालांकि, इस चेतावनी में किसी खास क्षेत्र या रूट का जिक्र नहीं किया गया है।

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Ashib Khan

Apr 07, 2026

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इजरायल ने ईरान के लोगों को दी सलाह (Photo-IANS)

Israel Iran Tensions: इजरायल-अमेरिका और ईरान में जारी जंग के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन के बाद अब इजरायल ने भी ईरान को धमकी दी है। इजरायली सेना ने ईरान में रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वे ट्रेनों में यात्रा ना करें। 

IDF ने लोगों को दी सलाह

इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने अपने फारसी भाषा के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के लोगों हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वक्त से रात के 9 बजे तक आप ट्रेन में सफर करने से बचें। रेलवे लाइनों के पास आपकी उपस्थिति आपके जीवन को खतरे में डालती है। 

IDF ने चेतावनी में कहा कि ट्रेनों में आपकी मौजूदगी और रेलवे लाइनों के पास रहना आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। हालांकि, इस चेतावनी में किसी खास क्षेत्र या रूट का जिक्र नहीं किया गया है।

ईरान की तरफ से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया

हालांकि IDF की इस चेतावनी के बाद ईरान की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच लोगों की चिंता और अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजमर्रा के सफर के लिए रेल सेवाओं पर निर्भर हैं।

युद्ध के बीच यूक्रेन ने किया बड़ा दावा

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच यूक्रेन ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि रूस तेहरान को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है ताकि वह अमेरिकी सेना और अन्य लक्ष्यों पर हमला कर सके।

यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों के आकलन के अनुसार, 21 से 31 मार्च के बीच मध्य पूर्व के 11 देशों के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें अमेरिका और अन्य देशों के सैन्य अड्डों और हवाई अड्डों व तेल क्षेत्रों सहित 46 स्थल शामिल थे। रॉयटर्स के अनुसार, यह भी पता चला कि रूसी और ईरानी हैकर साइबर क्षेत्र में सहयोग कर रहे थे।

पुल को किया बंद

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की डेडलाइन के बाद सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पुल बंद कर दिया गया। किंग फहद कॉजवे अथॉरिटी ने X पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वाहनों की आवाजाही को एहतियाती उपाय के रूप में निलंबित कर दिया गया है।

बताया जाता है कि 25 किलोमीटर (15.5 मील) लंबा यह पुल बहरीन को, जो अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का घर है, अरब प्रायद्वीप से सड़क मार्ग से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है।

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Updated on:

07 Apr 2026 01:08 pm

Published on:

07 Apr 2026 01:06 pm

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन के बाद इजरायल ने ईरान को दी धमकी, कहा- जान बचानी है तो अगले 12 घंटे ट्रेन में मत बैठना

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