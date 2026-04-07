डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन के बाद इजरायल ने ईरान को दी धमकी, कहा- जान बचानी है तो अगले 12 घंटे ट्रेन में मत बैठना

यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों के आकलन के अनुसार, 21 से 31 मार्च के बीच मध्य पूर्व के 11 देशों के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें अमेरिका और अन्य देशों के सैन्य अड्डों और हवाई अड्डों व तेल क्षेत्रों सहित 46 स्थल शामिल थे। रॉयटर्स के अनुसार, यह भी पता चला कि रूसी और ईरानी हैकर साइबर क्षेत्र में सहयोग कर रहे थे।