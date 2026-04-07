ईरान के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने कैसे कर दिया तबाह? खौफनाक वीडियो सामने आया

ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध चरम पर है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की धमकी दी है। कुछ ही समय पहले यह भी खबर आई थी कि ईरान के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भयंकर रूप से निशाना बनाया गया है।