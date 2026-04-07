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ईरान के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने कैसे कर दिया तबाह? खौफनाक वीडियो सामने आया

ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दी है।

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भारत

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Mukul Kumar

Apr 07, 2026

Ukraine destroys S-400 air defense systems

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- ANI)

ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध चरम पर है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की धमकी दी है। कुछ ही समय पहले यह भी खबर आई थी कि ईरान के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भयंकर रूप से निशाना बनाया गया है।

अब इजराइली रक्षा बलों ने एक नया फुटेज जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि वे ईरान के हवाई रक्षा प्रणालियों को कैसे निशाना बनाते हैं।

फुटेज में कथित तौर पर मिसाइल-जनित कैमरों द्वारा कैप्चर किए गए उन अंतिम क्षणों को दिखाया गया है, जब मिसाइलें ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी हवाई रक्षा प्रणालियों से टकराने वाली थीं।

फुटेज के साथ इजराइली सेना और क्या कहा?

फुटेज को एक्स पर शेयर करते हुए इजराइली सेना ने लिखा- मिसाइल के दृष्टिकोण से विशेष फुटेज, वायु सेना कैसे ईरानी शासन की हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाती है।

उन्होंने आगे लिखा- वायु सेना की खुफिया शाखा द्वारा निर्देशित सटीक हमलों में, आतंकवादी ईरानी शासन की 130 से अधिक हवाई रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया गया। संलग्न फुटेज में ईरान में हवाई रक्षा प्रणालियों के विनाश की मिसाइल-दृष्टिकोण वाली छवियां दिखाई गई हैं।

हाल के हफ्तों में इजराइली और अमेरिकी सैन्य ब्रीफिंग दोनों ने व्यापक क्षेत्रीय टकरावों के बीच ईरान की हवाई रक्षा को बेअसर करने के प्रयासों पर जोर दिया है।

अमेरिका ने भी जारी किया था वीडियो

अमेरिका के केंद्रीय कमान ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें संयुक्त हमलों के दौरान लक्ष्यों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है और इस अभियान के मुख्य उद्देश्य के रूप में ईरानी मिसाइल और रडार सुविधाओं को लक्षित करके नष्ट करने पर प्रकाश डाला गया है।

इससे पहले, इजराइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने दावा किया था कि उसके सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में अभियानों के दौरान भूमिगत रहने के क्वार्टर और हथियारों के कई जखीरे खोज निकाले।

लेबनान में खतरनाक ठिकाने का पता लगाया

इजराइली सेना ने कहा- दक्षिणी लेबनान में इजराइली सैनिकों ने एक खतरनाक ठिकाने का पता लगाया, जहां से UNHCR संगठन के झंडे के साथ-साथ सैन्य वेस्ट, RPG रॉकेट और विस्फोटक उपकरण बरामद किए।

उन्होंने आगे बताया कि तलाशी के दौरान हथियारों के कई जखीरे मिले, जिसमें AK-47 राइफलें, RPG लॉन्चर और स्नाइपर राइफलें शामिल थीं।

WHO के महानिदेशक ने क्या कहा था?

इससे पहले, WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस ने उस हमले की निंदा की थी, जो लेबनान की सबसे बड़ी सार्वजनिक चिकित्सा सुविधा, रफीक हरीरी विश्वविद्यालय अस्पताल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुआ था।

इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई थी, 39 अन्य घायल हो गए थे और पास के एक आवासीय क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा था।

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Published on:

07 Apr 2026 04:01 pm

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