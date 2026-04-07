सऊदी-बहरीन ब्रिज बंद… ईरान में ‘कयामत’ की आहट? ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद पूरी, क्या आज रात शुरू होगा महाविनाश?

तनाव के बीच कूटनीतिक स्तर पर भी कोशिशें तेज हैं। ओमान, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, ताकि संघर्ष को और बढ़ने से रोका जा सके। ईरान और इजरायल के बीच मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार जारी हैं। इससे न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे में है, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो ऊर्जा संकट और गहरा सकता है।