तुर्की के इस्तांबुल में इजरायली दूतावास के पास अंधाधुंध फायरिंग; हमलावरों समेत 3 की मौत

Istanbul Shooting: मिडिल ईस्ट की आग अब तुर्की तक पहुंच गई है। तुर्की के इस्तांबुल शहर में इजरायली दूतावास की इमारत के पास भीषण गोलीबारी हुई है। इस घटना में दो हमलावर सहित तीन लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दो पुलिस अधिकारी भी घायल हुए है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के वीडियो में गोलियों की आवाज गूंजते ही एक पुलिस अधिकारी को बंदूक निकालते और छिपते हुए दिखाया गया। एक व्यक्ति खून से लथपथ दिखाई दिया।