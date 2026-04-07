Pakistan UAE Loan: पाकिस्तान चुकाएगा 3.5 अरब डॉलर का कर्ज, सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने यूएई को क्यों बताया ‘बेचारा’

एक तरफ पाकिस्तानी सीनेटर यूएई की मदद का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की अपनी आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान फिलहाल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक कड़े प्रोग्राम का हिस्सा है। इस प्रोग्राम के तहत उसे चीन, सऊदी अरब और यूएई से लगभग 12.5 अरब डॉलर का बाहरी वित्तपोषण जुटाना अनिवार्य है। वर्तमान में पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक का कुल भंडार 16.3 अरब डॉलर है। 3.5 अरब डॉलर चुकाने के बाद इस भंडार में सीधे 18 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आएगी। इससे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा आवरण और अधिक कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा, मध्य पूर्व में ईरान के साथ जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें पाकिस्तान जैसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था के लिए नई मुसीबतें पैदा कर रही हैं। राष्ट्रीय गरिमा के नाम पर चुकाया जा रहा यह कर्ज पाकिस्तान की आम जनता पर महंगाई का नया बोझ डाल सकता है।