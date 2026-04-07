7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Iran War: डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरानी राष्ट्रपति का करारा जवाब, कहा-‘देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने को तैयार’

Iran crisis: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बीच ईरान में तनाव बढ़ा। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि 14 मिलियन ईरानी देश के लिए बलिदान को तैयार हैं, जबकि होर्मुज स्ट्रेट और हवाई हमलों को लेकर हालात गंभीर बने हुए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Apr 07, 2026

Masoud Pezeshkian

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन (Photo-IANS)

Masoud Pezeshkian on Donald Trump Warning: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड द्वारा ईरान को बातचीत की मेज पर आने के लिए दिए गए अल्टीमेटम की उल्टी गिनती जारी है। इस बीच, ईरान के राष्ट्रपति मशूद पेजेशकियन (Masoud Pezeshkian) ने देश के लिए प्राणों का बलिदान देने की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'अब तक 14 मिलियन से अधिक ईरानियों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने की तत्परता जताई है। मैं भी ईरान के लिए बलिदान देने वाला रहा हूं और रहूंगा।'

इससे पहले, ईरान के उप-खेल मंत्री अलीरेजा रहीमी ने एथलीटों और कलाकारों से बिजली संयंत्रों के चारों ओर ‘मानव श्रृंखला’ बनाने का आह्वान किया। एक वीडियो संदेश में उन्होंने युवाओं, खिलाड़ियों, कलाकारों, छात्रों और शिक्षकों को मंगलवार दोपहर 2 बजे बिजली संयंत्रों के पास एकत्र होने के लिए कहा। उन्होंने कहा, 'यह हमारी दौलत और राष्ट्रीय संपत्ति है, जिसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।'

होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की सख्त चेतावनी

बताया जा रहा है कि यह आह्वान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने और समझौते के लिए अमेरिका द्वारा दी गई समय-सीमा के जवाब में किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन समयानुसार मंगलवार रात 8 बजे तक होर्मजु स्ट्रेट खोलने और समझौता करने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय-सीमा का पालन न होने पर बिजली उत्पादन संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर बमबारी की जाएगी।

व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'पूरा देश एक ही रात में तबाह हो सकता है, और वह रात कल रात (वॉशिंगटन समयानुसार मंगलवार रात 8 बजे) हो सकती है।'

'ईरान के 130 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह'

इस बीच, इजरायली सेना ने दावा किया है कि संघर्ष के दौरान ईरान के 130 से अधिक एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए गए हैं। जारी वीडियो में इन हमलों की झलक भी दिखाई गई है, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

खोर्रमाबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमला

ईरान के पश्चिमी हिस्से में स्थित खोर्रमाबाद एयरपोर्ट (Khorramabad Airport) पर अमेरिका और इजरायल द्वारा हवाई हमले की खबर है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार, इस हमले में एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है।

ये भी पढ़ें

Middle East Conflict: क्या ईरान-अमेरिका की बातचीत हो रही? ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने बताई सच्चाई
विदेश
Abdul Majid Hakeem Ilahi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

07 Apr 2026 03:45 pm

Published on:

07 Apr 2026 03:40 pm

Hindi News / World / Iran War: डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरानी राष्ट्रपति का करारा जवाब, कहा-‘देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने को तैयार’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

बड़ी खबर: डेडलाइन खत्म होने से पहले ही खर्ग आइलैंड पर अमेरिका ने किया अटैक

Attack on Kharg Island
विदेश

यूएई को 3.5 अरब डॉलर चुकाएगा पाकिस्तान, सीनेटर के दावों के बीच गहरा सकता है आर्थिक संकट

Shehbaz Sharif
विदेश

तुर्की के इस्तांबुल में इजरायली दूतावास के पास अंधाधुंध फायरिंग; हमलावरों समेत 3 की मौत

Istanbul Shooting
विदेश

सऊदी-बहरीन ब्रिज बंद… ईरान में ‘कयामत’ की आहट? ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद पूरी, क्या आज रात शुरू होगा महाविनाश?

Iran US War Update
विदेश

ईरान के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने कैसे कर दिया तबाह? खौफनाक वीडियो सामने आया

Ukraine destroys S-400 air defense systems
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.