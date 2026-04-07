Iran War: डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरानी राष्ट्रपति का करारा जवाब, कहा-‘देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने को तैयार’

Masoud Pezeshkian on Donald Trump Warning: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड द्वारा ईरान को बातचीत की मेज पर आने के लिए दिए गए अल्टीमेटम की उल्टी गिनती जारी है। इस बीच, ईरान के राष्ट्रपति मशूद पेजेशकियन (Masoud Pezeshkian) ने देश के लिए प्राणों का बलिदान देने की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'अब तक 14 मिलियन से अधिक ईरानियों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने की तत्परता जताई है। मैं भी ईरान के लिए बलिदान देने वाला रहा हूं और रहूंगा।'