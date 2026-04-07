LeT टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 2 आतंकी समेत 5 लोग गिरफ्तार

आतंकियों की निशानदेही पर श्रीनगर के हारवन क्षेत्र के पास दाचीगाम में एक ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और अन्य साजो-सामान बरामद किया गया। इस मॉड्यूल से जुड़े तीन स्थानीय आतंकियों मोहम्मद नकीब बट, आदिल रशीद बट और गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ मामा को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक महिला शाज़िया और बटवारा निवासी खालिद मलिक की भूमिका की भी जांच जारी है।