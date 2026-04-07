Donald Trump: ‘वेनेजुएला जाकर लड़ूंगा राष्ट्रपति का चुनाव’, ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक-मजाक में कर दिया ऐलान

उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के साथ संघर्ष 45 मिनट में खत्म हो गया था और उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने वहां से करोड़ों बैरल तेल हासिल कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में हमारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। हमारे संबंध अच्छे हैं और हम वहां पहुंचते हैं। हमने करोड़ों बैरल तेल ले लिया है, जो अब ह्यूस्टन में रिफाइन करके इस्तेमाल में आ चुका है।