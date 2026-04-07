डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान का पलटवार, कर दिया बड़ा ऐलान

इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कड़े बयानों और प्रतीकात्मक कदमों से संकेत मिल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर टकराव और गहरा सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान से जुड़ा यह युद्ध अब अपने छठे हफ्ते में पहुंच चुका है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है।