ट्रंप की धमकी के बाद कतर ने भी ईरान को दे दिया फाइनल अल्टीमेटम, बोले- ‘शांति की गुंजाइश खत्म हो रही’

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 47 साल की लूट, भ्रष्टाचार और मौत का खेल आज खत्म होगा। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी। तब से अमेरिका और ईरान के बीच कोई सामान्य रिश्ते नहीं रहे। पाबंदियां लगती रहीं, तनाव बढ़ता रहा। और अब 47 साल बाद यह तनाव एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से रास्ते बहुत कम बचे हैं।