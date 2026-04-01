7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Hormuz Strait क्यों नहीं खोल पा रहा अमेरिका? जानिए ईरान की रणनीति, जिससे डोनाल्ड ट्रंप परेशान

Ghadir Submarine: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में गादिर-क्लास पनडुब्बियों तैनात की, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ा और अमेरिका की नौसैनिक रणनीति के लिए चुनौतीपूर्ण बनी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Apr 07, 2026

Ghadir submarine

गादिर पनडुब्बी (Photo - AI)

Ghadir Class Submarine stop US Navy: ईरान पर 28 अप्रैल को अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद दुनिया के कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। अमेरिका समेत कई देशों ने इस जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की वकालत की है, लेकिन तेहरान ने केवल भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान और इराक को ही अनुमति दी है। यह तब है जब अमेरिका ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए कई बार कड़ी चेतावनी दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर साहस क्यों नहीं दिखा पा रहा है? इसकी वजह ईरान की रणनीति है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काफी परेशान कर रखा है।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही ईरान की नौसेना को खत्म करने की कोशिशें करते रहे हों, हकीकत इसके उलट है। एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने पानी के नीचे गादिर-क्लास की मिनी पनडुब्बियों को बड़ी संख्या में होर्मुज स्ट्रेट के समुद्र तल पर तैनात कर रखा है। ईरान की तरफ से 20 से अधिक पनडुब्बियां यहां तैनात हैं, जिनमें अधिकांश वर्तमान में सक्रिय हैं। ये छोटी और घातक पनडुब्बियां सतह से बहुत दूर समुद्र की गहराई में हैं और अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ी चुनौती हैं।

अमेरिका के लिए समस्या क्या है?

अमेरिका के लिए समस्या यह है कि यहां सोनार सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाते, क्योंकि व्यावसायिक जहाजों, मछली पकड़ने वाली नावों, लहरों और तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के कारण शोर बहुत अधिक होता है। वहीं बड़े पनडुब्बी रोधी जहाज और हवाई जहाज छोटी पनडुब्बियों का पता नहीं लगा पाते।

गादिर-क्लास पनडुब्बी क्या है?

ईरान की डीजल-इलेक्ट्रिक गादिर-क्लास पनडुब्बी छोटे आकार की होती है और तटीय रक्षा के लिए डिजाइन की गई है। यह पनडुब्बी फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी और इज़राइली नौसेना के लिए एक छिपा हुआ खतरा मानी जाती है। इसके बारे में पहली बार 2007 में खुलासा हुआ था।

गादिर इतनी छोटी पनडुब्बी है कि यह 30 मीटर गहरे पानी में आसानी से चल सकती है और इसमें केवल 7 क्रू मेंबर होते हैं। यह छोटी और तेज हमलों के लिए बनाई गई है। खास बात यह है कि यह समुद्र तल में आसानी से इंजन बंद करके छिप सकती है। सोनार के जरिए इसका पता लगाना मुश्किल है। छोटे होने के बावजूद यह खतरनाक हथियार ले जाने में सक्षम है और इतनी तेज गति से चल सकती है कि किसी भी जहाज को बचाव का समय नहीं मिलता। अमेरिकी हमलों के बावजूद कई गादिर पनडुब्बियां अब भी सक्रिय हैं।

इस खतरे के कारण अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरानी जल क्षेत्र से काफी दूर रखे गए हैं। एंटी-सबमरीन युद्ध के लिए अमेरिकी नौसेना को काफी संसाधन लगाने पड़ रहे हैं। ईरानी रणनीति अमेरिका के सामने मुश्किलें पैदा कर रही है।

ये भी पढ़ें

Iran War: डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरानी राष्ट्रपति का करारा जवाब, कहा-‘देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने को तैयार’
विदेश
Masoud Pezeshkian

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Published on:

07 Apr 2026 06:49 pm

Hindi News / World / Hormuz Strait क्यों नहीं खोल पा रहा अमेरिका? जानिए ईरान की रणनीति, जिससे डोनाल्ड ट्रंप परेशान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Iran US War: खार्ग द्वीप पर हमले के बाद ट्रंप का एक और अल्टीमेटम, बोले- ‘आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है’

Iran US War Update
विदेश

US-Israel-Iran War: ईरानी सेना की अमेरिका को बड़ी धमकी, कहा-हद पार की तो जवाब क्षेत्र की सीमा से बाहर होगा

US President Donald Trump's threat to Iran and the IRGC's warning response.
विदेश

नेपाल में H5N1 वायरस ने मचाया कोहराम, दहशत में लोग

NEPAL NEWS
विदेश

ट्रंप की धमकी के बाद कतर ने भी ईरान को दे दिया फाइनल अल्टीमेटम, बोले- ‘शांति की गुंजाइश खत्म हो रही’

Iran US War Update
विदेश

US Military Action: ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका की भीषण बमबारी, जेडी वैंस ने दी चेतावनी

JD Vance Statement
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.