Hormuz Strait क्यों नहीं खोल पा रहा अमेरिका? जानिए ईरान की रणनीति, जिससे डोनाल्ड ट्रंप परेशान

Ghadir Class Submarine stop US Navy: ईरान पर 28 अप्रैल को अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद दुनिया के कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। अमेरिका समेत कई देशों ने इस जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की वकालत की है, लेकिन तेहरान ने केवल भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान और इराक को ही अनुमति दी है। यह तब है जब अमेरिका ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए कई बार कड़ी चेतावनी दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर साहस क्यों नहीं दिखा पा रहा है? इसकी वजह ईरान की रणनीति है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काफी परेशान कर रखा है।