US Airstrikes: अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने से पहले ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला, JD Vance बोले- ‘हमारा टारगेट पूरा हुआ’

ईरानी सरकारी मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की है कि फारस की खाड़ी में स्थित खार्ग द्वीप पर बड़ा हमला हुआ है। यह छोटा सा द्वीप ईरान के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। ईरान का लगभग 90 प्रतिशत तेल निर्यात इसी द्वीप से संभाला जाता है। ईरान की मुख्य भूमि के आसपास का पानी कम गहरा होने के कारण बड़े तेल टैंकर वहां नहीं जा सकते, इसलिए ईरान के ऊर्जा व्यापार के लिए यह द्वीप सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इस बड़े सैन्य हमले के बाद वैश्विक शेयर बाजारों और कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल मच गई है। यूरोपीय देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, जबकि मध्य पूर्व के अन्य देशों में युद्ध फैलने की आशंका से हड़कंप मचा हुआ है।