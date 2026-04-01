नेपाल में H5N1 वायरस ने मचाया कोहराम, दहशत में लोग

बता दें H5N1 इन्फ्लूएंजा वायरस इन्फेक्शन इंसानों में हल्की से लेकर गंभीर तक कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है और कुछ मामलों में, यह जानलेवा भी हो सकता है। बताए गए लक्षण मुख्य रूप से सांस से जुड़े रहे हैं, लेकिन कंजंक्टिवाइटिस और सांस से जुड़े दूसरे लक्षण भी बताए गए हैं। कुछ ऐसे लोगों में भी A(H5N1) वायरस का पता चला है जो इन्फेक्टेड जानवरों या उनके आस-पास के माहौल के संपर्क में आए थे, लेकिन जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखे।