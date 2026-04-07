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बांग्लादेश में तेजी से फैल रही है ये बीमारी, अब तक 118 लोगों की मौत, ज्यादातर बच्चे हुए शिकार

Measles Deaths Bangladesh: बांग्लादेश में खसरा के फैलने से अब तक 118 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं।

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भारत

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Saurabh Mall

Apr 07, 2026

Bangladesh Health Crisis Measles

बांग्लादेश में खसरा के फैलने से अब तक 118 लोगों की मौत (सोर्स: Weather Monitor एक्स यूजर स्क्रीनशॉट)

Bangladesh Health Crisis Measles: बांग्लादेश इन दिनों एक गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है, तेजी से फैल रही खसरे की बीमारी ने यहां हालात चिंताजनक बना दिया है। खसरे की लहर से अब तक 118 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें ज्यादातर छोटे बच्चे शामिल हैं।

15 मार्च, 2026 से शुरू हुई यह खतरनाक लहर लगातार बढ़ती जा रही है, हर दिन नए मामलों के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। देशभर के अस्पतालों में 2000 से ज्यादा संदिग्ध मरीजों का इलाज चल रहा है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव साफ नजर आ रहा है। खासतौर पर हॉस्पिटल में बच्चों की मौतों ने चिंता और बढ़ा दी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजशाही मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (RMCH) में एक इंफेक्शियस बीमारी के लक्षणों के साथ दो और बच्चों की मौत हो गई, जिससे हॉस्पिटल में ऐसी मौतों की कुल संख्या 42 हो गई।

अपडेट जारी है …

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Published on:

07 Apr 2026 05:55 pm

Hindi News / World / बांग्लादेश में तेजी से फैल रही है ये बीमारी, अब तक 118 लोगों की मौत, ज्यादातर बच्चे हुए शिकार

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