बांग्लादेश में तेजी से फैल रही है ये बीमारी, अब तक 118 लोगों की मौत, ज्यादातर बच्चे हुए शिकार

15 मार्च, 2026 से शुरू हुई यह खतरनाक लहर लगातार बढ़ती जा रही है, हर दिन नए मामलों के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। देशभर के अस्पतालों में 2000 से ज्यादा संदिग्ध मरीजों का इलाज चल रहा है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव साफ नजर आ रहा है। खासतौर पर हॉस्पिटल में बच्चों की मौतों ने चिंता और बढ़ा दी है।