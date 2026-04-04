होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बाद अब Bab-el-Mandeb पर ईरान की नजर! क्या दुनिया की सप्लाई चेन ठप होने वाली है?

Iran US Israel Conflict: इजरायल और अमेरिका द्वारा हमला करने के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। इसके बाद दुनिया भर में ऊर्जा संकट आ गया। अब ईरान ने एक और अहम समुद्री रास्ता अल-मंडेब जलडमरूमध्य पर नजरें गड़ा दी हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने इशारों-इशारों में यह संकेत दे दिया है।