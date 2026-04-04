ईरान जंग में कर रहा था मध्यस्थता, अब खुद फंस गया पाकिस्तान, देने होंगे 3.5 अरब डॉलर

UAE Loan To Pakistan: ईरान-इजरायल-अमेरिका जंग में पाकिस्तान भी चर्चा में बना हुआ है। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच कई अन्य देशों के साथ मिलकर मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब खुद पाकिस्तान टेंशन में आ सकता है। जानकारी के मुताबिक UAE ने पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर का कर्ज चुकाने को कहा है। जिसके बाद पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को उसका 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज वापस करने का फैसला कर लिया है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब इलाके में जंग जैसी स्थिति बनी हुई है और खाड़ी देश अपने फंड्स सुरक्षित करना चाहते हैं।