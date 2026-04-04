Oil Crisis in Pakistan: पाकिस्तान में सरकार ने पेट्रोल के दाम में की 80 रुपए की कटौती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री

हालांकि, डीजल के दामों कोई कटौती नहीं की गई है। पाकिस्तान में डीजल 520.35 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक डीजल की कीमतों में वृद्धि को सीमित रखने और उसके परिवहन और माल ढुलाई लागत पर प्रभाव को कम करने के लिए पेट्रोलियम लेवी दरों में बदलाव किया गया है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल पर टैक्स 105 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया, जबकि डीजल पर टैक्‍स 55 रुपए से घटाकर शून्य कर द‍िया गया है।