ईरान-इजरायल के जंग के बीच भारत को बड़ी राहत, भारतीय जहाज समेत 4 पोत होर्मुज पार

अमेरिका और इजरायल द्वारा 28 फरवरी को शुरू किए गए हमलों के बाद से ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइलों के जरिए जहाजों को निशाना बना रहा है। इससे होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। कई तेल और गैस से लदे जहाज बीच समुद्र में फंसे रहे, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा, भारत सहित एशियाई देशों को झटका लगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया की लगभग 20% ऊर्जा आपूर्ति इसी मार्ग से होकर गुजरती है।