Iran-Israel War: क्या अब ईरान के खिलाफ नाटो भी उतारेगी अपनी सेना? अगले सप्ताह ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं नाटो चीफ मार्क रुट्टे

NATO Chief meet with Trump:ईरान-इजरायल जंग के बीच नई जानकारी सामने आयी है। नाटो के सैन्य प्रमुख मार्क रुट्टे 8 से 12 अप्रैल तक वाशिंगटन की यात्रा पर रहेंगे। वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ईरान के खिलाफ जंग में अब नाटो की सेना भी उतरने जा रही है। हालांकि, नाटो में शामिल देश जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन ने सेना भेजने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है।