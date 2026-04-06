पाकिस्तान की सीक्रेट प्लानिंग! ईरान-अमेरिका जंग खत्म करने का फॉर्मूला तैयार, क्या खुलने वाला है होर्मुज जलडमरूमध्य?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रस्ताव में दो-स्तरीय योजना बनाई गई है। पहले चरण में तत्काल सीजफायर लागू करने की बात है, जबकि दूसरे चरण में व्यापक समझौते पर काम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस शुरुआती समझौते को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंतिम रूप दिया जा सकता है, जिसमें पाकिस्तान मध्य की भूमिका निभा रहा है।