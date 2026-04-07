एहसान फरामोशी पर उतर आया पाकिस्तान, UAE ने वापस मांगे हजारों करोड़ तो दिखाया ठेंगा

पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर जमील अहमद को उम्मीद थी कि UAE इस कर्ज की अवधि बढ़ा देगा, लेकिन UAE ने कड़ा रुख अपनाया। इस फैसले ने पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव डाल दिया है। 27 मार्च तक पाकिस्तान के पास कुल 16.4 बिलियन डॉलर का विदेशी रिजर्व था। UAE को कर्ज लौटाने और अप्रैल में 1.3 बिलियन डॉलर के बॉन्ड पेमेंट के बाद पाकिस्तान का कोषागार खाली होने के कगार पर पहुंच जाएगा।