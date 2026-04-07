ट्रंप की धमकी पर मोजतबा खामेनेई का पलटवार – ‘ईरान के खिलाफ अमेरिका-इज़रायल की साजिशें नहीं होंगी कामयाब’

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel) काफी गंभीर हो चुका है। आज इस युद्ध का 39वां दिन है। अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान को मंगलवार रात 8 बजे (भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे) तक की डेडलाइन दी है और धमकी दी है कि अगर डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को खोलने और युद्ध खत्म करने के लिए सीज़फायर समझौता मानने पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, तो ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने इस सीज़फायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका चाहे, तो एक रात में ईरान को तबाह कर सकता है। ट्रंप की इस धमकी पर ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) की प्रतिक्रिया सामने आ गई है।