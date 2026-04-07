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भारत-अमेरिका साझेदारी मजबूत, राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, सर्जियो गोर के बीच बैठक, ड्रग तस्करी, साइबर सुरक्षा पर जोर

भारत और अमेरिका के बीच उच्चस्तरीय बैठकों का दौर जारी है। क्वात्रा और गोर की मुलाकात ने रणनीतिक, सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग को नई दिशा देने का संकेत दिया है।

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भारत

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Ankit Sai

Apr 07, 2026

भारत-अमेरिका

भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और अमेरिका के सर्जियो गोर फाइल फोटो-पत्रिका

India-USA: भारत और अमेरिका के बीच संबंध लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हो रहे हैं। दोनों देश वैश्विक राजनीति, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग में एक-दूसरे के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। इसी कड़ी में वाशिंगटन डीसी में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और अमेरिका के प्रतिनिधि सर्जियो गोर के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया।

भारत-यूएस सहयोग बढ़ाने पर जोर

बैठक के दौरान दोनों राजनयिकों ने भारत-अमेरिका संबंधों को और गहरा बनाने के लिए साझा प्रयासों पर चर्चा की। क्वात्रा ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। गोर ने भी इस रिश्ते को एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी बताते हुए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

साइबर और ड्रग्स तस्करी पर लगाम

इस यात्रा के दौरान गोर ने काश पटेल से भी मुलाकात की, जिसमें साइबरक्राइम, नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध नेटवर्क जैसे ट्रांसनेशनल खतरों से निपटने पर चर्चा हुई। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए एफबीआई के प्रयासों की सराहना की और सुरक्षा प्राथमिकताओं पर मजबूत तालमेल की बात कही। यह सहयोग दोनों देशों के बीच खुफिया साझेदारी और कानून प्रवर्तन में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा

गोर ने अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात की और भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है और दोनों देशों के बीच संबंधों को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा गोर की डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात प्रस्तावित है, जो इस साझेदारी को और मजबूती देने का संकेत देती है। उन्होंने पहले भी कहा था कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंध दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देते हैं।

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Published on:

07 Apr 2026 12:33 pm

Hindi News / Bharat / भारत-अमेरिका साझेदारी मजबूत, राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, सर्जियो गोर के बीच बैठक, ड्रग तस्करी, साइबर सुरक्षा पर जोर

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