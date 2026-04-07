भारत-अमेरिका साझेदारी मजबूत, राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, सर्जियो गोर के बीच बैठक, ड्रग तस्करी, साइबर सुरक्षा पर जोर

गोर ने अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात की और भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है और दोनों देशों के बीच संबंधों को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा गोर की डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात प्रस्तावित है, जो इस साझेदारी को और मजबूती देने का संकेत देती है। उन्होंने पहले भी कहा था कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंध दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देते हैं।